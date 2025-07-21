Что могло вызвать массовую гибель рыбы в Джалилабадском районе? - ФОТО

В одном из озер на территории села Перди Джалилабадского района зафиксирована массовая гибель рыбы.

Как сообщили Report в Министерстве сельского хозяйства, в основном погибла мелкая рыба, в частности карась и плотва.

Отмечается, что озеро используется жителями села для хозяйственных нужд, питается дождевыми водами и имеет глубину около 40–50 см. В ходе первоначального расследования установлено, что вероятной причиной гибели рыбы стало резкое повышение температуры воды и, как следствие, дефицит кислорода в водоеме.

Во время забора проб температура воды достигала 34°C. Такая ситуация типична для мелких и стоячих водоемов и представляет серьезную угрозу для водной фауны.

Местные жители отмечают, что рыба была выпущена в озеро около 50 лет назад, а до недавнего времени здесь активно рыбачили любители.

Министерство сельского хозяйства продолжает расследование, взяты образцы воды и проведено вскрытие рыбных туш. После получения лабораторных данных будет представлена дополнительная информация.