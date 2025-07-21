СМИ: в Газе за сутки погибли минимум 115 палестинцев

По меньшей мере 115 палестинцев были убиты по всей Газе за сутки, в том числе 92 человека, которые были застрелены при попытке получить продовольственную помощь в пунктах ее распределения.

Об этом сообщил катарский канал Al Jazeera.

Военные убили 79 человек, ожидавших помощи на контрольно-пропускном пункте Зиким на севере анклава и еще 13 человек в пунктах распределения помощи в Рафахе и Хан-Юнисе на юге сектора. Органы здравоохранения Газы объявили о 19 смертях от голода за последний день. Ранее Al Jazeera информировала со ссылкой на министерство здравоохранения Газы, что отделения неотложной помощи больниц сектора переполнены беспрецедентным количеством голодающих людей.

Источник: ТАСС