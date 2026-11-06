 Эксперт для 1news.az: Демократы в Конгрессе усложнят жизнь Трампу, но не сломают его курс | 1news.az | Новости
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Эксперт для 1news.az: Демократы в Конгрессе усложнят жизнь Трампу, но не сломают его курс

Ляман Гасанова14:57 - Сегодня
Эксперт для 1news.az: Демократы в Конгрессе усложнят жизнь Трампу, но не сломают его курс

Промежуточные выборы в США могут стать серьезным политическим испытанием для президента Дональда Трампа.

Переход обеих палат Конгресса под контроль Демократической партии меняет расстановку сил в Вашингтоне и создает предпосылки для усиления противостояния между Белым домом и законодателями. Вместе с тем рассчитывать на кардинальный пересмотр политического курса американской администрации пока не приходится.

Как отметил в комментарии 1news.az младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института Мировой Экономики и Международных Отношений им. Е. М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН) Максим Черкашин, контроль демократов над обеими палатами станет серьезным ограничением для исполнительной власти прежде всего во внутренней политике.

По его словам, демократы, вероятнее всего, инициируют расследования в отношении ряда представителей администрации Трампа, включая министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего, министра торговли Говарда Латника и главу Пентагона Пита Хегсета. Кроме того, демократы в Сенате получат возможность блокировать новые назначения, а контроль над бюджетной политикой перейдет к ним.

«Конгресс может и будет мешать, но фундаментально на политический курс без смены администрации повлиять не сможет. Трамп с начала своего второго срока правил практически в обход Конгресса, а сам Конгресс за последние 50 лет передал очень много полномочий исполнительной власти вообще и президенту в частности», — пояснил эксперт.

При этом возможности законодателей влиять на внешнюю политику президента еще более ограничены. Как считает Черкашин, Конгресс может попытаться ограничить полномочия главы государства в проведении военных операций, однако для этого потребуется пересмотр законодательства начала 2000-х годов. Добиться подобного решения без хотя бы частичной поддержки республиканцев будет крайне сложно.

Отдельным источником напряженности станет взаимодействие Трампа с новым составом Конгресса. Ранее американский лидер пригрозил накладывать вето на инициативы демократов в случае отсутствия сотрудничества с их стороны. Однако, по мнению собеседника 1news.az, подобное противостояние фактически уже стало частью американской политической реальности.

«Постоянное противостояние с Конгрессом и так неизбежно, в каком-то смысле оно уже идет два года, просто до сего момента Конгресс не отвечал. [...] Если раньше был двусторонний торг между республиканцами и демократами, то теперь торг будет между демократами, президентом и республиканцами в Конгрессе», — отметил Черкашин.

Таким образом, оставшаяся часть президентского срока Трампа может пройти в условиях более сложного политического маневрирования. Демократы получат дополнительные инструменты парламентского контроля, однако для преодоления президентского вето им все равно потребуется поддержка республиканцев, поскольку необходимого большинства в две трети голосов у них нет.

Говоря о причинах неудач республиканцев, эксперт подчеркнул, что результаты голосования не следует рассматривать как однозначное неприятие американцами всего политического курса Трампа. По его оценке, ключевую роль сыграли конкретные решения администрации, которые разошлись с ожиданиями избирателей.

«Самыми значительными причинами поражения республиканцев были, во-первых, война с Ираном, которая с самого начала уже была самой непопулярной войной в истории США, и, во-вторых, слабые меры по ограничению строительства центров обработки данных (ЦОД). Речь, таким образом, не о полном отвержении курса Трампа, а скорее о реакции на то, что избиратели посчитали обманом предвыборных обещаний», — пояснил собеседник агентства.

Он напомнил, что в 2024 году Трамп одержал победу, в том числе благодаря обещаниям остановить инфляцию и завершить военное присутствие США на Ближнем Востоке.

В итоге результаты промежуточных выборов свидетельствуют о том, что президенту США придется учитывать более активную и самостоятельную позицию Конгресса. Хотя демократы получили возможность серьезно осложнить работу администрации, это еще не означает автоматического пересмотра внешнеполитических приоритетов Вашингтона. Главным вызовом для Трампа станет необходимость искать компромиссы с политическими оппонентами, сохраняя при этом возможность реализовывать собственную повестку.

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