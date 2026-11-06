В Азербайджане раскрыто убийство, совершенное 24 года назад в вузе

В результате комплексных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, профессионально проведенных совместно органами прокуратуры и внутренних дел, в том числе прокуратурой Насиминского района Баку и районным управлением полиции, раскрыто еще одно особо тяжкое преступление, совершенное в предыдущие годы.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространили пресс-службы Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.

Так, производство по уголовному делу, возбужденному в прокуратуре Насиминского района по факту умышленного убийства с применением колюще-режущего предмета охранника Мамедали Магеррамова во дворе административного здания Азербайджанской государственной нефтяной академии (ныне — Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности) 7 октября 2002 года, а также кражи различных предметов из административного здания высшего учебного заведения, было возобновлено, и выполнен ряд процессуальных действий.

Анализ доказательств, полученных в ходе проведенных мероприятий, позволил установить обоснованные подозрения в том, что указанное преступление совершил 1979 года рождения Джахангиров Вугар Рагим оглу, отчисленный из этого высшего учебного заведения в 1997 году и ранее несколько раз судимый за различные преступления.

Вугар Джахангиров был задержан 4 ноября текущего года в качестве лица, подозреваемого в совершении преступления, а 6 ноября привлечен в качестве обвиняемого по статьям 120.2.3 (умышленное убийство потерпевшего в связи с осуществлением им служебной деятельности), 120.2.5 (умышленное убийство из корыстных побуждений), 120.2.6 (умышленное убийство с целью сокрытия другого преступления) и другим статьям Уголовного кодекса. На основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, постановлением Насиминского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.