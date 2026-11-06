Казахстан вновь продлил запрет на вывоз бензина и дизеля

Минэнерго Казахстана утвердило приказ о продлении на полгода запрета на вывоз нефтепродуктов, в том числе бензина и дизельного топлива, во все страны.

Документ опубликован в онлайн-банке нормативных правовых актов республики.

Приказ будет действовать с 22 ноября 2026 года до 22 мая 2027 года. Вывоз запрещен всеми видами транспорта, "за исключением вывоза в топливных баках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, не более одного раза в сутки", говорится в документе.

Также запрет не распространяется на вывоз авиатоплива для научно-исследовательских работ и лабораторных испытаний при условии соответствующих договоренностей с зарубежной компанией. Также не запрещаются поставки в рамках оказания гуманитарной помощи по решению правительства Казахстана.

Запрет на вывоз топлива из республики действует уже несколько лет и регулярно продлевается. Власти мотивировали запрет необходимостью обеспечить потребности внутреннего рынка, а также разницей в розничной цене топлива внутри Казахстана и в соседних странах. Из-за более дешевого в республике топлива отмечались случаи контрабанды.

Источник: ТАСС