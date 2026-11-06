В Азербайджане предлагают освободить минимальную заработную плату от подоходного налога

Предлагается освободить минимальную заработную плату от подоходного налога.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.az, об этом заявил депутат Вугар Байрамов во время обсуждения законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс и ряд законов, вынесенного сегодня на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что с учетом того, что в большинстве государств минимальная заработная плата освобождена от подоходного налога, применение подобной практики целесообразно и в Азербайджане:

«Освобождение от подоходного налога граждан, получающих минимальную заработную плату как в государственном, так и в частном секторе, целесообразно и с точки зрения социальной защиты.

При этом освобождаемая от налогов сумма в обоих секторах может быть определена на уровне 400 манатов.

Поскольку зарплаты этих граждан невысоки, налогообложение их заработных плат нежелательно. В связи с этим мы предлагаем освободить от подоходного налога граждан, получающих минимальную заработную плату как в государственном, так и в частном секторе»._PLACEHOLDER_