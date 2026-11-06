Кремль прокомментировал будущее отношений с Арменией в сфере безопасности

Перспектив дальнейшего сотрудничества с Арменией в сфере безопасности нет.

Об этом 6 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ереван сейчас де-факто не участвует в работе ОДКБ», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков напомнил, что армянская сторона публично ставила под сомнение целесообразность своего участия в организации. По его словам, процедура выхода прописана в уставных документах, а решение о будущем членстве страны будет приниматься по итогам внутренних обсуждений в ОДКБ.

«Действительно, в уставных документах прописаны определенные шаги, ну а дальше все будет зависеть от того, какого рода обсуждения состоятся в рамках организации», — отметил он.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил ТАСС, что Ереван могут лишить права голоса в ОДКБ уже на следующей неделе. Сам премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне заявил, что интерес к организации у страны исчерпан.

Источник: ТАСС