В Турции раскрыты шокирующие подробности массового убийства

Всплывают детали массового убийства в провинции Афьонкарахисар Турции, в результате которого погибли 8 человек, включая трех женщин.

Согласно первым показаниям Арифа Сефы Оздемира, задержанного в Эскишехире, первые 3 жертвы были убиты из-за финансового конфликта вокруг долга за комбайн, еще 5 человек — ради угона их автомобиля во время побега.

По данным следствия, в прошлом году Оздемир купил у некоего Ахмета Узеля комбайн за 40 тысяч евро и работал на нем в регионах Маниса и Измир. Однако машина неожиданно загорелась прямо в поле и сгорела дотла, что стало поводом для серьезных разногласий между мужчинами.

Накануне трагедии Узель потребовал оставшиеся 11 тысяч евро долга. Оздемир же утверждал, что должен лишь 4 тысячи евро и вернет их в ближайшее время. Спор быстро перерос в личный конфликт со взаимными оскорблениями и угрозами.

В день инцидента Оздемир заманил Узеля в Афьонкарахисар под предлогом расчета по долгам. Узель прибыл на встречу в сопровождении Бекира и Номана Топрак. На выезде из села Аязыни между ними вспыхнула ссора, в ходе которой Оздемир открыл огонь из помпового ружья, убив всех троих.

После расправы злоумышленник попытался скрыться с места преступления. Следствие полагает, что остальных пятерых человек он убил и еще одного тяжело ранил уже в процессе побега — нападавший целенаправленно расстреливал людей, чтобы забрать их автомобили.

Вскоре подозреваемый был пойман силовиками в Эскишехире. Расследование продолжается.

Источник: AHaber