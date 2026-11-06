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Сотрудникам могут разрешить выбирать банк для получения зарплаты

Джамиля Суджадинова15:03 - Сегодня
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Сотрудникам могут разрешить выбирать банк для получения зарплаты

В Азербайджане рассматривается возможность предоставления сотрудникам права самостоятельно определять банковский счет, на который будет перечисляться их заработная плата.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом заявил начальник Государственной службы трудовой инспекции Вели Гулиев на заседании комитета Милли Меджлиса.

По его словам, в рамках предлагаемого механизма сведения о работниках и начисленных им выплатах будут передаваться в электронную систему Кабинета министров. Ожидается, что это позволит повысить прозрачность процесса выплаты заработной платы и обеспечить своевременное перечисление средств сотрудникам.

Кроме того, новая система будет способствовать выявлению случаев задержки выплат, сокращению теневой занятости и уменьшению административной нагрузки на работодателей.

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