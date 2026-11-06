За регистрацию старых документов на недвижимость могут начать взимать пошлину

Предлагается изменить правила освобождения некоторых операций с недвижимостью от государственной пошлины.

Как сообщает 1news.az, согласно проекту изменений в закон «О государственной пошлине», предусматривается взимание пошлины за государственную регистрацию имущества на основании документов, выданных до 6 июля 2006 года, а также за выдачу выписок и технических документов.

В настоящее время эти операции, а также случаи изменения адреса по причинам, не зависящим от воли собственника имущества, и устранения технических ошибок регистрирующего органа освобождены от пошлины.

В предлагаемой редакции предусматривается отмена данной льготы.