Более 50% опрошенных граждан Армении поддержали досрочные выборы в парламент

Более половины опрошенных граждан Армении выступили за проведение в республике внеочередных парламентских выборов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса службы Gallup International.

"На вопрос, действительно ли в Армении есть необходимость провести внеочередные парламентские выборы, 33,6% опрошенных заявили, что однозначно такая необходимость есть, еще 17,1% ответили, что, скорее, такая необходимость существует. То есть более 50% отмечают необходимость проведения этих внеочередных парламентских выборов", - сообщил глава армянского представительства Gallup International социолог Арам Навасардян.

По его словам, еще 12,2% участников опроса отметили, что необходимости в выборах, скорее, нет, 30,7% - посчитали, что такой необходимости однозначно нет, еще 6,5% затруднились ответить.

Если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, 24,3% респондентов проголосовали бы за правящую силу "Гражданский договор" Пашиняна, 8,5% - за блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, 6,7% - за блок "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна, 3,3% - за партию "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. На этот вопрос затруднились ответить 23,9% опрошенных, 13,1% - отказались отвечать, 11,7% - заявили, что не будут голосовать.

Опрос проводился с 28 октября по 4 ноября методом телефонного интервью, в нем принял участие 1 001 человек. Погрешность составляет около 3%.

22 октября Пашинян допустил проведение досрочных парламентских выборов, если не удастся договориться с оппозицией по проекту новой конституции.

Источник: Sputnik Армения