Румынские и болгарские СМИ: Президент Ильхам Алиев требует от России официального признания авиакатастрофы - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев потребовал от Российской Федерации официального признания авиакатастрофы, произошедшей в декабре 2024 года.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в информации, распространенной авторитетными средствами массовой информации Румынии и Болгарии. Отмечается, что глава государства говорил об этом в своем выступлении на III Шушинском Глобальном медиафоруме.
Румынские СМИ, в том числе национальное информационное агентство AGEPRES, издания Evenimentul Zilei и Mediafax, а также болгарские источники — агентство BTA, газета 24 chasa и другие издания — сообщают, что глава государства считает необходимым официальное признание Россией факта сбития азербайджанского пассажирского самолета.
Наряду с широким освещением данного инцидента, румынская и болгарская пресса расценивает выступление Президента Ильхама Алиева как важный призыв в плане региональной безопасности и международного права.