Прилегающая к посольству Азербайджана в Киеве территория подверглась ракетному обстрелу - ФОТО

Ряд областей Украины, включая Киев, подверглись массированным воздушным атакам со стороны российской армии.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в ряде центральных районов Киева имеются серьезные разрушения.

В Киеве ракетный удар был нанесен по зданиям, находящимся недалеко от посольства Азербайджана.

Есть погибшие и раненые. Официальных заявлений о конкретных масштабах атак и жертвах пока нет.