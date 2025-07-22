 На месте оползня в Сумгайыте найдено тело молодого рабочего - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

На месте оползня в Сумгайыте найдено тело молодого рабочего - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова14:40 - Сегодня
На месте оползня в Сумгайыте найдено тело молодого рабочего - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о необходимости помощи спасателей в связи с обвалом грунта в 10-м микрорайоне города Сумгайыт.

В связи с полученной информацией на место происшествия были немедленно направлены соответствующие спасательные силы Сумгайытского регионального центра МЧС.

Как сообщает APA со ссылкой на МЧС, при оценке оперативной обстановки было установлено, что произошел оползень, и один человек оказался в беспомощном состоянии, передает 1news.az.

В результате проведённых мероприятий из-под завала было извлечено тело одного человека, находившегося в беспомощном состоянии, и передано по назначению.

13:30

В Сумгайыте, на территории 10-го микрорайона, произошёл оползень на строительной площадке.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, в результате инцидента погиб 20-летний рабочий Ариз Агаяров.

По данному факту ведётся расследование.

Поделиться:
576

Актуально

Точка зрения

В Шуше говорят - мир цитирует: Заявления Ильхама Алиева в центре глобального ...

Общество

Очередная группа переселенцев прибыла в город Джебраил - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Генпрокурор АР надеется на скорое информирование Россией о результатах ...

Общество

Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в ...

Общество

Бакинский метрополитен расширяется: контракт на 35,4 млн манатов

«Капуста» с сюрпризом: На таможне задержали фуру с марихуаной - ФОТО

Очередная группа переселенцев прибыла в город Джебраил - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Генпрокурор АР надеется на скорое информирование Россией о результатах расследования крушения самолета AZAL

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

С этой даты возобновляются автобусные рейсы Баку-Нахчыван-Баку

На Азербайджан с этой даты надвигаются ливни с грозами и градом

В части одного из районов Баку два дня не будет воды

Задержанных в Баку граждан России навестили родственники

Последние новости

Утверждены изменения в закон «О госреестре недвижимого имущества»

Сегодня, 16:42

Бакинский метрополитен расширяется: контракт на 35,4 млн манатов

Сегодня, 16:40

Режиссер Хилал Байдаров возвращается на Венецианский фестиваль с фильмом о Шахе Исмаиле - ФОТО

Сегодня, 16:30

«Капуста» с сюрпризом: На таможне задержали фуру с марихуаной - ФОТО

Сегодня, 16:25

Очередная группа переселенцев прибыла в город Джебраил - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:10

Генпрокурор АР надеется на скорое информирование Россией о результатах расследования крушения самолета AZAL

Сегодня, 16:02

В Шуше говорят - мир цитирует: Заявления Ильхама Алиева в центре глобального внимания

Сегодня, 15:55

Обновленный список стран, которые граждане Азербайджана могут посещать без виз - ФОТО

Сегодня, 15:52

Между Анкарой, Тель-Авивом и Москвой: внешняя политика Баку вне внешнего диктата

Сегодня, 15:40

В Грузии отмечают выход отношений с Азербайджаном на уровень глобального значения

Сегодня, 15:35

Незаконные постройки угрожают водоснабжению Баку - ВИДЕО

Сегодня, 15:30

Тбилиси внимательно следит за диалогом между Иреваном и Баку – глава МИД Грузии

Сегодня, 15:25

Nar принял участие в фестивале в Дашкесане - ФОТО

Сегодня, 15:20

Azercell поздравляет всех представителей СМИ со 150-летием национальной прессы Азербайджана - ВИДЕО

Сегодня, 15:15

Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

Сегодня, 14:52

На месте оползня в Сумгайыте найдено тело молодого рабочего - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:40

Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге

Сегодня, 14:35

Азербайджан увеличил расходы на оборону и нацбезопасность более чем на 26%

Сегодня, 14:25

Погода на среду: В Баку ожидается до 37° тепла

Сегодня, 14:22

В Кремле назвали тему переговоров России и Украины в Стамбуле

Сегодня, 14:12
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45