 #birovucsu: Челлендж, который помогает пережить жару уличным животным | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

#birovucsu: Челлендж, который помогает пережить жару уличным животным

First News Media17:25 - Сегодня
#birovucsu: Челлендж, который помогает пережить жару уличным животным

Совсем недавно мы делились о том, как каждый может помочь бездомным животным в летнюю жару, даже без больших затрат и сложной логистики. И вот, на просторах азербайджанских Instagram аккаунтов набирает обороты важный челлендж под хэштегом #birovucsu.

Суть челленджа проста, но по-настоящему человечна: участники ставят миски или бутылки с водой для уличных животных – у подъездов, в парках, на жарких улицах. Всё, чтобы облегчить жизнь тем, кто особенно страдает от летней жары.

Первыми эту кампанию запустили Anicompanions, известные своей просветительской работой о правах животных. Челлендж постепенно стал набирать обороты, привлекая все больше людей. Невозможно не заметить, как актуально это звучит на фоне недавней истории спасения животных из AF Hotel, где десятки животных находились в недопустимых условиях.

Это становится напоминанием, как мы сами можем повлиять, и #birovucsu - это маленький жест, за которым стоит большая перемена в отношении к тем, кто не может говорить.

Джамиля Суджадинова

Поделиться:
650

Актуально

Политика

Президент Ильхам Алиев направил поздравление по случаю 150-летия национальной ...

Точка зрения

Антиазербайджанская провокация в Грузии: «Русская тень» над Кешикчидаг?

Общество

Очередная группа переселенцев прибыла в город Джебраил - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Генпрокурор АР надеется на скорое информирование Россией о результатах ...

Общество

Зачитан приговор обвиняемому в госизмене

Азербайджанский комитет против пыток проверил условия содержания задержанных армян

В Сумгайыте сыновья до смерти избили отца

Кямран Алиев: Надеемся, что уголовное дело по событиям в Екатеринбурге даст конкретные результаты

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Родители утонувших на пляже в Новханы подростков: Они поели, немного выпили и решили искупаться - ОБНОВЛЕНО

Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга - ОБНОВЛЕНО

Уволена директор, заставлявшая уборщиц школы мыть свою машину

Легендарный бакинский рынок теперь называется «Riko»

Последние новости

Джейхун Байрамов встретился с Президентом Грузии

Сегодня, 19:30

Президент Ильхам Алиев направил поздравление по случаю 150-летия национальной прессы Азербайджана

Сегодня, 19:10

Зачитан приговор обвиняемому в госизмене

Сегодня, 19:00

Азербайджанский комитет против пыток проверил условия содержания задержанных армян

Сегодня, 18:45

В Сумгайыте сыновья до смерти избили отца

Сегодня, 18:30

Кямран Алиев: Надеемся, что уголовное дело по событиям в Екатеринбурге даст конкретные результаты

Сегодня, 18:12

В Праге состоялся круглый стол с чешскими бизнесменами

Сегодня, 17:47

Хакан Фидан: Турция будет считать попытки расчленить Сирию угрозой национальной безопасности, и вмешается

Сегодня, 17:30

ДТП на проспекте в Баку привело к затору - ФОТО

Сегодня, 17:26

#birovucsu: Челлендж, который помогает пережить жару уличным животным

Сегодня, 17:25

В Азербайджане повысят международную конкурентоспособность системы высшего образования

Сегодня, 17:16

MEDİA: Распространяется фейк от имени главы МВД

Сегодня, 17:04

Президент утвердил поправки в Земельный кодекс и закон «О рыболовстве»

Сегодня, 16:55

Антиазербайджанская провокация в Грузии: «Русская тень» над Кешикчидаг?

Сегодня, 16:50

Прокуратура расследует гибель рабочего в Сумгайыте - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:45

Утверждены изменения в закон «О госреестре недвижимого имущества»

Сегодня, 16:42

Бакинский метрополитен расширяется: контракт на 35,4 млн манатов

Сегодня, 16:40

Режиссер Хилал Байдаров возвращается на Венецианский фестиваль с фильмом о Шахе Исмаиле - ФОТО

Сегодня, 16:30

«Капуста» с сюрпризом: На таможне задержали фуру с марихуаной - ФОТО

Сегодня, 16:25

Очередная группа переселенцев прибыла в город Джебраил - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:10
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45