birovucsu: Челлендж, который помогает пережить жару уличным животным

Совсем недавно мы делились о том, как каждый может помочь бездомным животным в летнюю жару, даже без больших затрат и сложной логистики. И вот, на просторах азербайджанских Instagram аккаунтов набирает обороты важный челлендж под хэштегом #birovucsu.

Суть челленджа проста, но по-настоящему человечна: участники ставят миски или бутылки с водой для уличных животных – у подъездов, в парках, на жарких улицах. Всё, чтобы облегчить жизнь тем, кто особенно страдает от летней жары.

Первыми эту кампанию запустили Anicompanions, известные своей просветительской работой о правах животных. Челлендж постепенно стал набирать обороты, привлекая все больше людей. Невозможно не заметить, как актуально это звучит на фоне недавней истории спасения животных из AF Hotel, где десятки животных находились в недопустимых условиях.

Это становится напоминанием, как мы сами можем повлиять, и #birovucsu - это маленький жест, за которым стоит большая перемена в отношении к тем, кто не может говорить.



Джамиля Суджадинова