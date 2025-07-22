MEDİA: Распространяется фейк от имени главы МВД

В ряде аккаунтов в соцсетях распространяется фейк, приписываемый министру внутренних дел Азербайджана, якобы комментирующего высказывания Президента страны.

Об этом сообщает Агентство по развитию медиа Азербайджана (MEDIA).

Отмечается, что подобные информационные вбросы стали частью целенаправленной кампании, нацеленной на дезориентацию общественного мнения.

MEDIA рекомендует получать информацию, выражающую официальную позицию государства, из информационных агентств страны и других профессиональных медиа-субъектов: «Призываем граждан Азербайджана, журналистов и общественных активистов всегда проявлять принципиальность и бдительность в условиях, когда набирают обороты кампании, основанные на ложных данных и фейковом контенте».