Хакан Фидан: Турция будет считать попытки расчленить Сирию угрозой национальной безопасности, и вмешается

Если вооруженные формирования в Сирии пойдут по пути раскола и дестабилизации, Анкара будет считать это прямой угрозой своей национальной безопасности и отреагирует соответствующим образом.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с коллегой из Сальвадора Александрой Хилл в Анкаре.

Комментируя последние события на юге Сирии, дипломат отметил, что «Израиль стремится расчленить Сирию, поскольку не хочет видеть в своем окружении стабильную страну».

По его словам, Израиль «проводит политику, нацеленную на ослабление собственного региона и поддержания в нем состояния хаоса».

Источник: Anadolu