В Азербайджане повысят международную конкурентоспособность системы высшего образования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в стране.

Текст Распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.

Распоряжением предписано увеличить до восьми количество программ двойных дипломов, применяемых в системе высшего образования, и осуществлять их до 2030 года.

Финансирование существующих и новых программ двойных дипломов будет осуществляться за счет Государственного нефтяного фонда Азербайджана.

Кабинету министров поручено в течение четырех месяцев:

- утвердить порядок выбора образовательных программ и образовательных уровней по специальностям зарубежных вузов-партнеров, с которыми будет осуществляться программы двойных дипломов, и уведомить об этом Президента Азербайджана;

- утвердить порядок финансирования реализации данных программ и уведомить об этом Президента Азербайджана;

- утвердить план мероприятий по осуществлению международных программ двойных дипломов и уведомить об этом Президента Азербайджана.

Министерству науки и образования поручено на каждый следующий учебный год при согласовании с Госнефтефондом определять объем средств, требуемых для финансирования реализации международных программ двойных дипломов.