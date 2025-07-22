Между Анкарой, Тель-Авивом и Москвой: внешняя политика Баку вне внешнего диктата

Автор: депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи

Медиафорум в Шуше стал глобальной новостью. Президент Трамп репостит нашего Президента на своей странице.

Российские новостные каналы отслеживают, кто приехал на форум из России и Украины.

Украинские и российские медиа цитируют и обсуждают слова нашего Президента о войне между ними.

К сожалению, часть российских медиа ведет антиазербайджанскую кампанию. Подчеркиваю — часть, поскольку, на мой взгляд, в российском истеблишменте на данный момент отсутствует четко сформулированная политика в отношении нашей страны. Есть организованные силы, последовательно работающие против нас и на разрушение отношений в целом. К сожалению, реваншизмом болеют не только в Армении, но и в части российской политической системы, которая когда-то делала ставку на «Арцах».

При этом, кампания в медиа приняла предсказуемую форму. По ней Азербайджан является проводником «чьих-то» интересов. Англичан, турок, американцев и даже украинцев. Все остальные выводы в этой «аналитике» побочны. Именно производность позиции Азербайджана от какого-то внешнего влияния - основной аргумент наших недоброжелателей.

А между тем, Азербайджан на протяжении всего срока правления Ильхама Алиева и Гейдара Алиева никогда и ни при каких обстоятельствах не действовал, исходя из чужих интересов. Действия Азербайджана всегда определяются национальными интересами страны и ограничены международным правом.

Например, тот факт, что Азербайджан имеет активное сотрудничество с Израилем, не означает, что Израиль сможет использовать нас в противостоянии с Ираном.

Так же, будучи ближайшим союзником Турции, азербайджанская внешнеполитическая позиция не является продолжением турецкой и отличается от нее в ряде случаев. Хотя по всем вопросам, имеющим значение для двух сторон, осуществляется поддержка, будь то Северный Кипр или переговоры с Арменией. Суть этих отношений во взаимной поддержке, а не представлении чужих интересов.

Могу со всей уверенностью заявить, что то же самое относится и к российско-украинскому противостоянию.

Азербайджан не будет продолжением ни российской, ни украинской внешней политики. С каждой страной отношения строятся и будут строиться отдельно. И так далее.

Любой мало-мальски знающий журналист или эксперт поймет этот основополагающий принцип азербайджанской дипломатии. За последние недели я услышала схожую мысль от некоторых аналитиков.

Но она, к сожалению, утонула в гвалте спекуляций и провокаций.

То же самое относится и к утреннему репосту нашего Президента Трампом. Это не продукт некоей тайной сделки или втягивания в американский круг влияния. Это продукт последовательной и прозрачной позиции нашего Президента, которую он публично озвучивал и до избрания Трампа.

Источник: Telegram-канал Нигяр Арпадараи