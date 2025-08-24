Дуров объяснил свой арест ошибкой полиции Франции

Основатель Telegram Павел Дуров на своем канале в мессенджере заявил, что его прошлогодний арест во Франции произошел по ошибке.

По его словам, в 2024 году его задержали на четыре дня из-за того, что люди, о которых он ничего не слышал, использовали Telegram для координации преступлений.

«Арест генерального директора крупной платформы за действия ее пользователей был не только беспрецедентным, но и юридически и логически абсурдным», — написал Дуров в посте.

Он добавил, что французские правоохранители в рамках «уголовного расследования» все еще пытаются найти хоть что-то против него. Однако работа мессенджера отвечает всем отраслевым стандартам, а его команда отвечает на все запросы французской стороны.

«По иронии судьбы, меня арестовали из-за ошибки французской полиции: до августа 2024 года они игнорировали законы Франции и ЕС и не направляли ни одного запроса в Telegram в рамках необходимой юридической процедуры», — утверждает основатель платформы.

Дуров сообщил, что ему все еще приходится каждые две недели возвращаться во Францию, а единственным результатом его задержания стал «огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны».

