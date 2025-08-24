 Олимпийские чемпионы посетили Лачин - ФОТО | 1news.az | Новости
Олимпийские чемпионы посетили Лачин - ФОТО

First News Media22:23 - 24 / 08 / 2025
По инициативе Министерства молодёжи и спорта и при поддержке Федерации дзюдо Азербайджана олимпийские чемпионы — Эльнур Мамедли, Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев побывали в Лачинском районе.

По информации, предоставленной региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ в Службе восстановления, строительства и управления Лачинского района, в рамках визита спортсмены встретились с представителем специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Гусейном Гулиевым. На встрече был предоставлен подробный обзор проводимых в Лачине созидательно-восстановительных работ, размещения переселённых жителей, а также созданной в регионе инвестиционной среды.

В ходе беседы была подчеркнута важная роль спорта в здоровом развитии молодёжи и формировании её как полезных для общества граждан. Отмечено, что визит олимпийских чемпионов в Лачин стал значимым источником мотивации для местной молодёжи.

В завершение встречи были сделаны памятные фотографии.

Затем известные дзюдоисты встретились и переговорили с жителями Лачина в теплой, дружеской обстановке.

