Азербайджанский пловец, представляющий Турцию, стал чемпионом мира
Азербайджанский пловец Нусрет Аллахвердиев стал чемпионом мира.
18-летний спортсмен принес сборной Турции золотую медаль на молодежном чемпионате мира, проходившем в Румынии.
Он первым финишировал на дистанции 50 метров брассом с результатом 26,98 секунды, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета.
Отметим, что Нусрет Аллахвердиев в прошлом году завоевал первое место в этой дисциплине на чемпионате Европы, проходившем в Литве.
Источник: АЗЕРТАДЖ
