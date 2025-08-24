 В Баку вновь усилился пожар в торговом центре «Сядяряк» - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Общество

В Баку вновь усилился пожар в торговом центре «Сядяряк» - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:20 - 24 / 08 / 2025
В Баку вновь усилился пожар в торговом центре «Сядяряк» - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня ночью в торговом центре «Сядяряк», расположенном в Гарадагском районе столицы, произошло повторное возгорание.

Огонь вновь охватил один из складских помещений комплекса.

На месте происшествия задействованы значительные силы и спецтехника Министерства по чрезвычайным ситуациям. Сотрудники ведомства продолжают активные меры по локализации и тушению пожара.

Работы на территории продолжаются, дополнительная информация будет предоставлена позже

Источник: АПА

20:30

24 августа около 11:50 в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступил звонок о пожаре в торговом центре «Сядяряк» в Гарадагском районе Баку.

Как сообщали в TƏBİB в ответ на запрос Trend, что по вызову по указанному адресу выехали три бригады скорой медицинской помощи.

Всего в бригаду скорой медицинской помощи обратились 12 человек (мужчин).

Трое из них были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра после оказания первой помощи. У всех троих диагностировано отравление дымом, им оказана необходимая медицинская помощь. Пациенты, чье состояние было оценено как удовлетворительное, были выписаны домой для амбулаторного лечения.

Еще 9 человек (мужчины) получили медицинскую помощь на месте от бригады скорой медицинской помощи.

Источник: Trend

17:02

При пожаре в торговом центре "Сядяряк" в Гарадагском районе Баку четыре человека отравились дымом.

Об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В ведомстве отметили, что информация о пожаре поступила в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи в воскресенье около 11:50. На основании вызова к месту происшествия были направлены три бригады скорой медицинской помощи.

"Всего за помощью к медикам обратились четыре человека, двое из них после оказания первичной помощи были госпитализированы в отделение токсикологии Клинического медицинского центра. Обоим был поставлен диагноз отравление дымом и оказана необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как средней тяжести, лечение продолжается", - указали в TƏBİB.

Двум пострадавшим госпитализация не потребовалась.

Источник: Report

15:46

Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают бороться с пожаром, возникшим на складе в ТЦ "Сядяряк" в Гарадагском районе города Баку.

Для тушения пожара на территорию привлечено около 30 единиц специальной техники МЧС и около 140 человек личного состава.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.

Источник: Report

14:20

Сотрудниками Главного управления государственной дорожной полиции на дорогах принимаются меры безопасности в связи с пожаром, возникшим в торговом центре «Сядяряк» в Баку.

Как сообщили Trend в Главном управлении государственной дорожной полиции, что из-за пожара, вспыхнувшего в торговом центр, на дорогах вблизи этого района возросла интенсивность движения.

"Выехавшие на место происшествия сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции обеспечивают безопасность дорожного движения и принимают необходимые меры по предотвращению заторов", - говорится в сообщении.

14:07

Благодаря необходимым и срочным мерам, принятым силами МЧС, удалось предотвратить распространение пожара, вспыхнувшего в торговом центре «Сядяряк», расположенном в Гарадагском районе города Баку.

Как сообщили в министерстве, в настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

13:58

Силы МЧС продолжают борьбу с пожаром в торговом центре «Садарак», расположенном на территории Гарадагского района Баку.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в настоящее время на месте происшествия находится заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Адиль Абдуллаев.

Будет предоставлена дополнительная информация.

13:26

Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжают мероприятия по борьбе с пожаром в торговом центре "Сядяряк" на территории Гарадагского района Баку.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время осуществляются необходимые и неотложные меры по тушению пожара, а также предотвращению распространения огня на близлежащие объекты", - указали в МЧС.

Позднее будет предоставлена дополнительная информация.

Источник: Report

13:06

На Внешней кольцевой автодороге наблюдается крайне плотный поток транспорта.

Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД Азербайджана.

Согласно информации, некоторые водители останавливаются на проезжей части, чтобы понаблюдать за пожаром, вспыхнувшим в торговом центре "Сядяряк" в Гарадагском районе Баку.

Отметим, что к месту инцидента привлечены силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска МЧС и сотрудники полиции.

Источник: Report

12:55

Как сообщалось ранее, в торговом центре «Сядяряк», расположенном в Гарадагском районе города Баку, произошел пожар.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, на место происшествия немедленно были направлены силы Государственной противопожарной службы и Службы особого риска МЧС.

Несмотря на то, что ветреная погода затрудняет тушение пожара, силы МЧС активно участвуют в тушении огня по всему периметру территории.

12:32

Сотрудники полиции направлены на место пожара в торговом центре "Сядяряк" в Гарадагском районе города Баку.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что сотрудники полиции охраняют территорию и принимают необходимые меры безопасности в ходе пожаротушения.

12:19

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в торговом центре "Сядяряк", расположенном на территории Гарадагского района города Баку.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

В настоящее время пожаротушение продолжается.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.

Источник: Report

