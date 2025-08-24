Пожар в ТЦ «Сядяряк»: возгорание произошло на складе известной компании

Стали известны новые подробности пожара в торговом центре «Сядяряк».

Возгорание произошло на складе, арендованном известной сетью магазинов Super Toys.

Отмечается, что у Super Toys есть филиалы не только в ТЦ «Сядяряк», но и в пригороде и разных районах Баку. Согласно информации на официальном сайте компании, в настоящее время сеть насчитывает 19 магазинов в столице.

Super Toys специализируется на продаже широкого ассортимента детских товаров.

По предварительным данным, ущерб компании от пожара оценивается в сотни тысяч манатов. Большая часть продукции, находившейся на складе, сгорела. Лишь небольшую часть товаров удалось вынести благодаря помощи очевидцев в первые минуты возгорания.

Источник: Oxu.Az