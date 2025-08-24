Лукашенко рассказал, как врачи залезли ему в мозги - ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко в эфире телеканала «Первый информационный» рассказал, что первый раз в своей жизни за два дня прошел полное медицинское обследование.

По его словам, белорусская оппозиция и некоторые спецслужбы дружественных стран иногда «прощупывают», как его самочувствие. Он заверил, что с ним все нормально.

«Что они (врачи) только не творили со мной и даже в мозги залезли», — сказал политик.

Глава государства не возражает, если тем, кто распространяет инсинуации по поводу состояния его здоровья, передадут все пройденные им исследования для публикации.

Источник: Gazeta.Ru