Хуситы потребовали от Саудовской Аравии $51 млрд

Хуситы потребовали от Саудовской Аравии выплатить $51 млрд в качестве условия прекращения боевых действий.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Представители движения заявили, что средства должны компенсировать ущерб, нанесенный Йемену в результате многолетних авиаударов саудовской коалиции и экономической блокады страны.

Кроме того, хуситы добиваются официального признания со стороны Эр-Рияда в качестве законных правителей Йемена, говорится в публикации.