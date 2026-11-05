Хуситы потребовали от Саудовской Аравии $51 млрд
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Хуситы потребовали от Саудовской Аравии выплатить $51 млрд в качестве условия прекращения боевых действий.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Представители движения заявили, что средства должны компенсировать ущерб, нанесенный Йемену в результате многолетних авиаударов саудовской коалиции и экономической блокады страны.
Кроме того, хуситы добиваются официального признания со стороны Эр-Рияда в качестве законных правителей Йемена, говорится в публикации.
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