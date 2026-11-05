Россия поставит Ирану 90 ракетных установок

Россия согласилась передать Ирану 90 пусковых установок для управляемых ракет, предназначенных для запуска с вертолетов.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на производственные документы российского оборонного предприятия.

В документах, переданных изданию украинской частной разведывательной организацией Dallas Analytics, указаны семь российских заказчиков и два иностранных покупателя — Китай и сторона, обозначенная как «К-10». По данным FT, «Рособоронэкспорт» использует обозначение «К-10» для Ирана.

Согласно документам, в мае 2024 года российский разработчик ракет и пусковых систем «Вымпел» направил Конструкторскому бюро машиностроения (КБМ) требование ускорить поставки компонентов для пусковых установок АПУ-Л и АПУ-305.

По словам источников издания, в 2026 году страны еще больше углубили партнерство, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что Россия делает «очень мало, если вообще что-либо», для оказания помощи Ирану.