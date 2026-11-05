Станет ли Баку новым Дубаем на рынке недвижимости?

4 ноября президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с первой Азербайджанской международной выставкой недвижимости AIREX 2026, проведение которой отражает растущее внимание к отрасли, способной привлекать иностранный капитал и поддерживать развитие ненефтяного сектора.

Во всём мире недвижимость давно стала средством сохранения и приумножения капитала. Жильё, офисы, гостиницы и торговые объекты приобретаются в том числе иностранными инвесторами, а принимающие страны получают дополнительные вложения, рабочие места и налоговые поступления. Одновременно растёт спрос на строительные материалы, банковские услуги, управление объектами и обслуживание недвижимости.

Поэтому конкуренция за инвестора всё чаще выходит за национальные границы.

Показателен опыт Дубая, превратившего недвижимость в одно из направлений привлечения международного капитала. Свои модели сформировались в Гонконге и Сингапуре, где развитие рынка тесно связано с ролью этих городов как финансовых и деловых центров. В Лондоне и Париже недвижимость давно воспринимается как международный инвестиционный актив. Есть и примеры меньшего масштаба. Турецкие Анталья и Аланья благодаря сочетанию курортной инфраструктуры и жилищного строительства привлекли покупателей из многих стран. При всех различиях этих рынков их опыт показывает, что качественная городская среда и понятные условия инвестирования позволяют привлекать средства далеко за пределами внутреннего спроса.

На этом фоне рынок недвижимости Баку – крупнейшего мегаполиса Кавказского и Каспийского регионов также представляет интерес как направление привлечения капитала. Дополнительные возможности открывает реализация Генерального плана города до 2040 года. Развитие новых районов, преобразование промышленных территорий, обновление транспорта и инженерных сетей создают основу для проектов, привлекательность которых определяется перспективами всей окружающей территории.

В этой связи AIREX становится площадкой для представления возможностей азербайджанского рынка. Выставка, проходившая 4–6 ноября в Бакинском Экспо-центре, объединила 61 компанию, включая 47 местных и 14 зарубежных. Среди представленных компаний и проектов — PASHA Real Estate Group, PMD Group, Baku City Residences, Sea Breeze и Baku White City. Их участие позволяет показать разные направления развития недвижимости — от жилых и деловых кварталов до курортных комплексов.

Проведение первой такой выставки создаёт основу для последующих встреч застройщиков, инвесторов и покупателей. Однако её практическое значение будет определяться тем, насколько деловые контакты удастся превратить в реальные вложения и долгосрочное сотрудничество. Для Азербайджана это возможность расширить источники финансирования городского развития и увеличить вклад связанных с недвижимостью отраслей в ненефтяную экономику.

Как уже было упомянуто, градостроительную основу этих процессов задаёт Генеральный план Баку до 2040 года, утверждённый 30 декабря 2023 года. Он охватывает 212,3 тыс. гектаров — всю административную территорию столицы, включая отдалённые посёлки. Поэтому оценивать его реализацию только по строительству в центре было бы неправильно. Задача значительно шире — вернуть в использование бывшие промышленные территории, восстановить загрязнённые земли, улучшить транспортные связи и создать условия для жизни и работы за пределами исторического центра.

При этом в Большом Баку складывается несколько моделей развития. Белый город представляет собой преобразование промышленной территории в жилые и деловые кварталы. Дарнагюль и территории вокруг озера Бёюкшор рассматриваются как направления переустройства промышленного и торгового пояса. City Garden Narimanov и Park Yasamal развивают концепцию комплексной жилой застройки с собственной повседневной инфраструктурой. Sea Breeze, уже ставший узнаваемым брендом, сочетает курортную недвижимость с гостиничной, развлекательной и повседневной инфраструктурой, привлекая внимание к инвестиционным возможностям каспийского побережья. Балаханы показывает возможности обновления исторического поселения с сохранением его облика. Эти проекты различаются по масштабу и назначению, что позволяет учитывать особенности отдельных частей города.

В этих проектах по-разному организована и повседневная жизнь граждан, когда всё большее значение приобретают комплексное планирование кварталов, энергоэффективность зданий, цифровое управление инженерными системами и создание инфраструктуры в шаговой доступности. Для Баку особенно актуальны решения, позволяющие сократить повседневные поездки, снизить нагрузку на дороги и рациональнее использовать воду и электроэнергию.

При этом качественная теплоизоляция, защита от летнего перегрева, экономичное освещение и системы учёта ресурсов способны снижать расходы жителей. Цифровые сервисы упрощают оплату услуг, обращение в управляющую компанию и контроль за состоянием общих помещений. Однако их внедрение требует понятных тарифов и ответственности за обслуживание. Иначе технологические решения могут лечь дополнительным бременем для покупателей.

Однако за обсуждением новых концепций и инвестиционных возможностей нельзя упускать главную проблему — доступность жилья. Привлекательность рынка для инвестора и возможность обычной семьи приобрести квартиру зависят от разных условий. Тот, кто покупает недвижимость для заработка, рассчитывает выгодно сдавать её в аренду или продать дороже, но семья, приобретающая единственное жильё, прежде всего сопоставляет цену квартиры со своими доходами и обязательными расходами.

Приток капитала способен расширять строительство, но сам по себе не гарантирует повышения доступности. Если основное предложение сосредоточено в дорогих комплексах и курортных резиденциях, потребности значительной части населения могут оставаться неудовлетворёнными. Более того, инвестиционный спрос способен поддерживать рост цен на землю и объекты в привлекательных районах. Поэтому развитие международного рынка недвижимости должно сопровождаться увеличением предложения жилья, рассчитанного на местные доходы.

Доступность при этом определяется всей стоимостью проживания. Более дешёвая квартира на окраине может потребовать значительных расходов на транспорт, обслуживание дома и ежедневные поездки к месту работы. Если рядом отсутствуют школа, детский сад и медицинские услуги, семья вынуждена тратить дополнительные деньги и время. Следовательно, задача заключается в создании доступных для проживания районов с необходимой инфраструктурой и удобными транспортными связями.

Ипотека позволяет распределить оплату на длительный срок, однако её возможности также ограничены. Для семьи имеют значение первоначальный взнос, процентная ставка, размер ежемесячного платежа и устойчивость дохода. Если цены растут быстрее заработной платы, даже длительный кредит может оставаться недоступным. При этом расширение кредитования без соответствующего увеличения предложения рискует дополнительно поддержать рост цен.

В целом, обновление Баку открывает возможности для привлечения капитала, внедрения технологий и развития ненефтяной экономики. Масштаб работ, расширение круга застройщиков и формирование конкурентной среды создают условия для увеличения предложения жилья разных ценовых категорий. Вместе с развитием транспорта, инженерных сетей и социальной инфраструктуры это способно обеспечить более сбалансированное соотношение спроса и предложения, постепенно повышая доступность жилья и качество жизни в столице.

Ильгар Велизаде