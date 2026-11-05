В Стамбуле при строительных работах обрушился грунт: под завалами остались люди - ФОТО
В Стамбуле в районе Бахчелиэвлер во время земляных работ на строительной площадке произошло обрушение грунта.
Под завалами оказались два человека.
По данным экстренных служб, инцидент случился в ходе рытья котлована по пока не установленной причине.
На место происшествия оперативно прибыли расчеты пожарной охраны, бригады скорой помощи и поисково-спасательные отряды.
В настоящее время спасатели ведут работы по извлечению рабочих из-под завалов.
Источник: Haberler
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