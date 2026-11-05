В Стамбуле при строительных работах обрушился грунт: под завалами остались люди - ФОТО

В Стамбуле в районе Бахчелиэвлер во время земляных работ на строительной площадке произошло обрушение грунта.

Под завалами оказались два человека.

По данным экстренных служб, инцидент случился в ходе рытья котлована по пока не установленной причине.

На место происшествия оперативно прибыли расчеты пожарной охраны, бригады скорой помощи и поисково-спасательные отряды.

В настоящее время спасатели ведут работы по извлечению рабочих из-под завалов.

Источник: Haberler