Пассажирский самолет сел на военной базе во Франции из-за угрозы взрыва

Самолет Airbus A320, выполнявший рейс из Дублина в Рим, был вынужден совершить посадку во Франции после сообщения об угрозе взрыва.

Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

Самолету пришлось приземлиться на французской военной базе в Эврё. В канцелярии премьер-министра страны заявили, что ситуация отслеживается «в режиме реального времени» в соответствии с установленными процедурами. На данном этапе никаких дополнительных подробностей относительно источника тревоги, количества людей на борту или проводимых операций не сообщается.

Газета отмечает, что во вторник около десяти коммерческих рейсов в Европе стали объектами угроз взрыва, при этом, по данным властей соответствующих стран, никаких подозрительных устройств после проверки обнаружено не было. Речь идет по меньшей мере о четырех рейсах Ryanair, а также о самолетах, принадлежащих SAS, LOT и Wizz Air.

Эти угрозы привели к проверкам безопасности, изменению маршрутов и кратковременному закрытию аэропорта. В Риме-Фьюмичино два самолета Ryanair подверглись операции по обезвреживанию бомб после анонимного сообщения. Самолет, прибывший из Дублина, сопровождался итальянскими ВВС. Самолет LOT, вылетавший из лондонского аэропорта Хитроу, был перенаправлен из Варшавы-Шопен в Варшаву-Модлин.