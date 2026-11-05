Глава МИД Армении считает, что демократы в США тоже заинтересованы в TRIPP

Демократы в США тоже заинтересованы в быстрой реализации проекта TRIPP, считает министр иностранных дел и международной торговли Армении Арарат Мирзоян, комментируя победу Демократической партии на промежуточных выборах в США.

«Я не представляю, что демократы в США не захотели бы очень быстрой реализации проекта TRIPP», — заявил журналистам Мирзоян.

«Я уверен: то, что происходит в отношениях между США и Арменией, выгодно обеим сторонам», — добавил он.

Министр выразил надежду на то, что в ноябре следующего года у него будет повод сообщить о новых достижениях в результате сотрудничества с США.

Источник: News.am