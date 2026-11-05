Первый мусульманин в Сенате: что обещал армянскому лобби Абдул Эль-Сайед?

Исторический рекорд - удобная вещь для политической рекламы. Он сразу задает эмоциональный тон, собирает поздравления и позволяет представить избрание политика как событие экстраординарное в обычной борьбе за сенаторское кресло.

Именно так было подано избрание Абдула Эль-Сайеда, ставшего первым мусульманином в истории США, избранным в Сенат. В мусульманском мире заговорили о символическом значении его победы, вспоминали его противостояние Дональду Трампу и резкую критику действий Израиля в секторе Газа. Но за громким историческим сюжетом осталась куда более предметная деталь, которая привлекла внимание азербайджанской аудитории. Новый сенатор пришел к победе при поддержке Армянского национального комитета Америки (ANCA) и еще до выборов публично обозначил свою позицию по Азербайджану.

Причем здесь не требуется искать закулисные договоренности или строить догадки о мотивах. Все было сказано открытым текстом. 30 сентября 2026 года ANCA опубликовал заявление кандидата, в котором Эль-Сайед выразил благодарность организации за поддержку и изложил свое отношение к американской политике в отношении Баку. В точном переводе с английского его слова звучали так: «Для меня честь пользоваться поддержкой Армянского национального комитета Америки в этой борьбе. Армяне Мичигана - ценная часть нашего великого штата, и они лучше кого бы то ни было понимают, что поставлено на карту на этих выборах. Карт-бланш администрации Трампа на военную помощь Азербайджану на фоне продолжающихся зверств - это вопиющее нарушение международного права. В качестве следующего сенатора от штата Мичиган я буду выступать за мир, достоинство, безопасность и самоопределение армянского народа - и всех людей, - а также за международное право».

Вот, собственно, и вся интрига, которую почему-то оказалось удобнее оставить за пределами многих восторженных публикаций. Эль-Сайед не просто произнес несколько комплиментов в адрес армянской общины Мичигана, рассчитывая на ее голоса. Он поблагодарил конкретную лоббистскую организацию за поддержку, принял ее политическую помощь и одновременно выступил с обвинением против Азербайджана. При этом в приведенном заявлении не названы ни конкретные факты, которыми обосновывается утверждение о «продолжающихся зверствах», ни правовые нормы, на основании которых помощь Баку объявляется незаконной. Политическое обвинение прозвучало как уже установленный юридический факт.

ANCA, разумеется, не случайная общественная организация, которая решила поддержать симпатичного кандидата. Это влиятельная структура армянского лобби в США, последовательно продвигающая собственную повестку в американских законодательных органах. В числе ее приоритетов - давление на Азербайджан, ограничение военной помощи Баку, продвижение армянских требований по «Арцаху» и сохранение особого политического внимания Вашингтона к Армении. Поэтому поддержка Эль-Сайеда была для комитета вполне осмысленным политическим выбором. А его публичная благодарность и предвыборное заявление показывают, что кандидат прекрасно понимал, чью поддержку принимает и под чью дудку ему придется плясать ближайшие несколько лет.

Особенно выразителен контекст, в котором освобождалось сенаторское кресло, которое займет Эль-Сайед. Уходящий на пенсию Гэри Питерс был одним из наиболее активных сторонников армянской повестки в верхней палате Конгресса. Именно он выступил автором Armenian Protection Act of 2023 - законопроекта S.3000, направленного на лишение президента США права приостанавливать действие ограничений 907-й поправки в отношении помощи Азербайджану. 15 ноября 2023 года документ был одобрен Сенатом, однако после передачи в Палату представителей дальнейшего законодательного продвижения не получил и законом не стал. Для ANCA Питерс был важным союзником, и организация сама называла его одним из главных защитников интересов армянской общины в Сенате.

Теперь на его место приходит Эль-Сайед, чья позиция по Азербайджану уже зафиксирована в заявлении, опубликованном самим ANCA. И считать это простым совпадением было бы, мягко говоря, недальновидно. Армянское лобби не скрывало, что хочет сохранить в верхней палате Конгресса политического представителя, готового продвигать его требования. Оно поддержало кандидата, получило от него публичное подтверждение общей повестки и теперь может рассчитывать на нового союзника в Сенате.

После выборов ANCA сообщил, что около 90 процентов поддержанных им кандидатов в Сенат и Палату представителей одержали победу в гонках, результаты которых уже были объявлены. Сам комитет представил итоги голосования как успех армянской общины и собственной политической работы.

Масштаб лоббистского присутствия после подведения итогов выглядит довольно внушительно. Так, в Сенат, кроме Эль-Сайеда, избран Крис Паппас от Нью-Гэмпшира. Также переизбраны проверенные проармянские кадры Эд Марки, Кори Букер, Джек Рид и Крис Кунс. В Палате представителей свои места сохранили ключевые сопредседатели армянского кокуса Брэд Шерман, Фрэнк Паллоне и Гас Билиракис, а также Джуди Чу. В общей сложности перед выборами ANCA поддержал 64 кандидата в Сенат и Палату представителей, жестко оценивая их позиции по вопросам безопасности Армении, прав карабахских армян, признанию так называемого «геноцида армян» и степени антиазербайджанской заряженности.

Для Баку это означает новую активизацию антиазербайджанской площадки, которая оставалась, можно сказать, в парализованном состоянии, пока обе палаты Конгресса контролировались республиканцами. Теперь же можно ожидать новую волну заокеанского давления на Азербайджан. В первую очередь речь идет о попытках вновь ограничить президентские полномочия по приостановлению действия 907-й поправки, препятствовать военному сотрудничеству США с Азербайджаном, продвигать антиреспубликанские резолюции и требовать санкций против азербайджанских должностных лиц. Сенатская трибуна может использоваться и для организации слушаний, на которых события вокруг 44-дневной Отечественной войны будут преподноситься исключительно через формулировки армянского лобби. Наконец, сенаторы способны оказывать давление на администрацию при рассмотрении кандидатур дипломатов и чиновников, отвечающих за региональную политику. Это возможные направления политической работы, а не уже объявленная программа армянских лоббистов в Сенате и Палате представителей, однако собственное заявление того же Эль-Сайеда и история деятельности ANCA позволяют понять, почему именно эти вопросы окажутся в центре внимания.

Есть и еще одна деталь, которую особенно важно учитывать в контексте той шумихи, что сопровождала избрание первого мусульманина в Сенат. Религиозная принадлежность политика сама по себе ничего не говорит о его отношении к Азербайджану. Расчет на автоматическую солидарность по конфессиональному признаку давно не выдерживает проверки реальной политикой. Иран, например, в годы первой Карабахской войны стал важным каналом снабжения Армении, а позднее развивал экономические связи с Ереваном и территориями, находившимися под контролем армянских сепаратистов. В исследовании 2013 года профильная служба Европарламента отмечала поддержку Армении со стороны Ирана во время войны 1992 года. В 1992-1993 годах через иранскую территорию в Армению поступали топливо и продовольствие, необходимые для поддержания ее военных усилий. Так что попытки оценивать внешнюю политику через общность веры могут быть интересны для газетных заголовков, но мало помогают понять реальные политические интересы.

В случае с Эль-Сайедом все гораздо конкретнее. Его не нужно оценивать по религиозной принадлежности, как не нужно приписывать ему намерения, которых он пока не озвучивал. Достаточно прочитать его собственное заявление. Он назвал американскую помощь Азербайджану нарушением международного права, обещал отстаивать армянское «самоопределение» и выразил благодарность ANCA за поддержку. Для политика, которому предстоит работать в верхней палате американского Конгресса, это уже не случайная реплика на предвыборном митинге, а публично зафиксированная позиция.

Азербайджану не стоит недооценивать значение этого обстоятельства, впрочем, так же, как и переоценивать его. Бывали времена, когда армянских лоббистов в Конгрессе США было даже больше, чем сейчас. Да и положение Азербайджана в те времена было более уязвимым, нежели сегодня - после восстановления территориальной целостности и суверенитета страны. И ничего страшного, как известно, с Азербайджаном в ту пору не случилось. С обретением демократами численного перевеса в Сенате и Палате представителей Азербайджану просто нужно быть особенно бдительными, чтобы принимать своевременные упреждающие меры. Потому что, отрабатывая отданные за них армянские голоса и потраченные на их кампании деньги, эти сенаторы и конгрессмены будут выносить на обсуждение неприятные для Азербайджана вопросы, инициировать законодательные предложения и предоставлять дополнительную трибуну организациям, которые добиваются давления на Баку. ANCA эту возможность уже получил.

Впрочем, это всего лишь иллюзии, а питать их - это привилегия побежденных, а не тех, кто диктует условия на земле. Ведь военно-политические реалии Южного Кавказа были переписаны не на Капитолийском холме, а на поле боя, и отменить этот исторический факт не способны никакие сенатские резолюции.

Так что новоизбранному «капитолийскому соловью» Эль-Сайеду и прочим проармянским лоббистам-законодателям, как бы громко они ни отрабатывали свой номер, вряд ли удастся изменить что-либо в сложившейся на Южном Кавказе диспозиции. Попытки переделать эту реальность закончатся очередным громким пшиком и неизбежным политическим обломом.