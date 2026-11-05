Погода на пятницу: в Баку ожидаются интенсивные дожди, усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 6 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове местами временами ожидаются дожди. Ночью в отдельных районах полуострова осадки могут носить кратковременный интенсивный характер, возможны грозы. Утром дожди постепенно прекратятся. Северо-западный ветер, временами усиливающийся, утром сменится умеренным юго-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит 9-12° тепла, днем - 13-15° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами временами ожидаются осадки. В отдельных местах они могут носить кратковременный ливневый и интенсивный характер, возможны грозы и град, в горных районах - переход дождя в снег. Ночью осадки, предположительно, несколько усилятся. В некоторых местах временами будет наблюдаться туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 8-13° тепла, днем - 14-18° тепла, в горных районах ночью - от 1° мороза до 3° тепла, днем - 4-8° тепла.