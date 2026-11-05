В Баку обновят автобусы на маршруте №203

На маршрут №203 в Баку выпустят пять новых автобусов.

Как сообщает 1news.az, с 6 ноября на регулярном автобусном маршруте №203 начнут курсировать пять новых автобусов.

Транспортные средства работают на сжатом природном газе (CNG), что делает их более экологичной альтернативой традиционным автобусам.

Интервал движения на маршруте составит 10–12 минут. Оплата проезда будет производиться исключительно в безналичной форме. Стоимость одной поездки составит 60 гяпиков.