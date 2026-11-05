 В Баку обновят автобусы на маршруте №203 | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Баку обновят автобусы на маршруте №203

Джамиля Суджадинова14:38 - Сегодня
В Баку обновят автобусы на маршруте №203

На маршрут №203 в Баку выпустят пять новых автобусов.

Как сообщает 1news.az, с 6 ноября на регулярном автобусном маршруте №203 начнут курсировать пять новых автобусов.

Транспортные средства работают на сжатом природном газе (CNG), что делает их более экологичной альтернативой традиционным автобусам.

Интервал движения на маршруте составит 10–12 минут. Оплата проезда будет производиться исключительно в безналичной форме. Стоимость одной поездки составит 60 гяпиков.

Поделиться:
170

Актуально

Общество

Погода на пятницу: в Баку ожидаются интенсивные дожди, усилится ветер

Общество

В Бакинском метрополитене организована фотовыставка «Возрождение Карабаха: ...

Мнение

Первый мусульманин в Сенате: что обещал армянскому лобби Абдул Эль-Сайед?

Мнение

Станет ли Баку новым Дубаем на рынке недвижимости?

Общество

Семья Кардашьян могла помешать Джейкобу Элорди получить роль Джеймса Бонда

В Бакинском метрополитене организована фотовыставка «Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса»

В Азербайджане знакомство в TikTok закончилось шантажом 

Руководитель компании «AİD Group» Самир Яхьязаде снова арестован

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

У школьников с подозрением на отравление выявили ротавирус - ОБНОВЛЕНО

Мехрибан Алиева приняла участие в презентации спектакля «Чайка» - ФОТО

Арсен Агамалян: Эту поездку я не забуду никогда. Баку, какой же ты прекрасный - ФОТО

Погибшая под поездом оказалась не матерью, а тётей: Новые подробности гибели семиклассницы в Баку - ВИДЕО

Последние новости

Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии - ВИДЕО

Сегодня, 15:05

Семья Кардашьян могла помешать Джейкобу Элорди получить роль Джеймса Бонда

Сегодня, 15:03

В Бакинском метрополитене организована фотовыставка «Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса»

Сегодня, 14:51

В Азербайджане знакомство в TikTok закончилось шантажом 

Сегодня, 14:45

Руководитель компании «AİD Group» Самир Яхьязаде снова арестован

Сегодня, 14:43

В Стамбуле при строительных работах обрушился грунт: под завалами остались люди - ФОТО

Сегодня, 14:40

В Баку обновят автобусы на маршруте №203

Сегодня, 14:38

Первый мусульманин в Сенате: что обещал армянскому лобби Абдул Эль-Сайед?

Сегодня, 14:35

Глава МИД Армении считает, что демократы в США тоже заинтересованы в TRIPP

Сегодня, 14:27

Погода на пятницу: в Баку ожидаются интенсивные дожди, усилится ветер

Сегодня, 14:22

Станет ли Баку новым Дубаем на рынке недвижимости?

Сегодня, 14:10

Россия поставит Ирану 90 ракетных установок

Сегодня, 14:07

Хуситы потребовали от Саудовской Аравии $51 млрд

Сегодня, 14:05

Пассажирский самолет сел на военной базе во Франции из-за угрозы взрыва

Сегодня, 13:50

Армения исчерпала свои интересы в отношении ОДКБ — премьер

Сегодня, 13:40

Пашинян: Армения не готовится к выходу из ЕАЭС, но создает альтернативу

Сегодня, 13:35

Почему судьбу российского кресла в Организации Тюркских Государств не решить без Баку

Сегодня, 13:30

Ереван рассчитывает на «оздоровление» отношений с Москвой

Сегодня, 13:19

Эрдоган рассказал о планах посетить Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:15

В Азербайджане планируют ввести почасовую оплату труда

Сегодня, 13:05
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34