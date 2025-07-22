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В город Джебраил возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ФОТО

First News Media08:45 - Сегодня
В город Джебраил возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ФОТО

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в город Джебраил возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в город Джебраил, ранее временно проживали в различных регионах страны — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе возвращается 53 семьи – 198 человек.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 50 тысяч человек.

К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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