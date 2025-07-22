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Более 1300 обращений за первое полугодие 2025 года

First News Media10:25 - Сегодня
Более 1300 обращений за первое полугодие 2025 года

«Женская горячая линия», созданная по инициативе Azercell, продолжает поддерживать женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

За первые шесть месяцев 2025 года на «Женскую горячую линию», созданную по инициативе Azercell и действующую при поддержке Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики, а также Общественного объединения социальных инициатив «Ümidli Gələcək», поступило 1306 обращений.

Согласно статистике, 329 запросов были связаны с необходимостью психологической помощи, 209 – с фактами домашнего насилия, а 187 затрагивали вопросы юридического характера. Кроме того, было зарегистрировано 150 обращений, связанных с социально-финансовыми трудностями, 119 - с бракоразводными процессами, 73 - с предоставлением жилья и 15 - с обеспечением права на здравоохранение. Еще 224 обращения затрагивали общие вопросы, информацию об услугах «горячей линии», а также другие темы.

Всем заявителям была предоставлена индивидуальная поддержка профессиональной командой службы, в состав которой входят психологи, юристы и социальные работники. В необходимых случаях женщины направлялись в соответствующие учреждения, реабилитационные центры и приюты для получения специализированной юридической, медицинской или социальной поддержки.

Действующая с 2022 года по инициативе Azercell «Женская горячая линия» ставит своей целью оказание своевременной психологической, социальной и правовой поддержки женщинам, столкнувшимся с домашним насилием. Служба также способствует их реабилитации и реинтеграции в общество. В рамках своей деятельности линия тесно взаимодействует с юридическими клиниками, профильными государственными учреждениями и неправительственными организациями.

Обратиться за помощью можно круглосуточно по короткому номеру 116111, а также через официальные страницы в социальных сетях Facebook и Instagram. «Женская горячая линия» выступает надёжной платформой поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или находящихся в группе риска.

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