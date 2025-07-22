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При поддержке Kapital Bank общественности была представлена многофункциональная карта TəhsilPlus для работников сферы образования

First News Media10:33 - Сегодня
При поддержке Kapital Bank общественности была представлена многофункциональная карта TəhsilPlus для работников сферы образования

Финансовая доступность для работников сферы образования стала ещё более комфортной.

Так, в рамках совместной инициативы Фонда развития образования, Kapital Bank и глобальной технологической компании «Mastercard» широкой общественности была представлена многофункциональная карта TəhsilPlus.

Выступая на церемонии презентации, председатель Правления Фонда развития образования Эльнур Насибов подчеркнул преимущества карты TəhsilPlus. По его словам, данная карта направлена на расширение возможностей и повышение уровня социального благополучия работников сферы образования путём предоставления различных льгот и привилегий. Эльнур Насибов отметил, что многофункциональная карта предназначена для педагогического и административного состава, работающего в системе дошкольного, общего, профессионального, среднего и высшего образования. Ожидается, что проект охватит около 450 тысяч человек.

В свою очередь, член Правления Kapital Bank, Главный директор по корпоративным продажам Фарид Хидаятзаде в своём выступлении подчеркнул, что поддержка сферы образования является одним из приоритетных направлений деятельности банка: «Для нас учителя и работники образования являются главной движущей силой, формирующей будущее общества, и каждый шаг, предпринимаемый в этом направлении, мы рассматриваем как инвестицию в будущее. На протяжении многих лет мы сотрудничаем с Министерством науки и образования. В прошлом году совместно с Фондом развития образования мы представили карту TələbəPlus для студентов, которой уже активно пользуются более 200 тысяч учащихся. А сегодня мы совершаем ещё один значимый шаг и представляем карту TəhsilPlus, рассчитанную на более широкую аудиторию. Благодаря этой карте сотни тысяч преподавателей и работников образования смогут воспользоваться различными льготами и преимуществами. Наша цель заключается не только в улучшении финансовой доступности, но и в создании возможностей, способных привнести ценность в повседневную жизнь педагогов. Мы убеждены, что инвестиции в образование являются важнейшими вложениями в будущее нашей страны».

Отметим, что карта TəhsilPlus будет представлена пользователям в новом учебном году и направлена на улучшение социального благосостояния работников образовательных учреждений путём предоставления им различных скидок и преимуществ.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 121 филиал и 52 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.

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