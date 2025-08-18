Insider Advantage: рейтинг Трампа резко вырос после саммита на Аляске

Рейтинг президента США Дональда Трампа резко вырос после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.

Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской службы Insider Advantage.

По ее данным, рейтинг одобрения американкого лидера после саммита вырос до 54%, в то время как не одобряют его деятельность 44% респондентов, еще 2% опрошенных не определились. Отмечается, что показатели Трампа улучшились среди афроамериканцев и выходцев из Латинской Америки, среди белого населения его поддержка почти достигла рекордного показателя в 64%.

Опрос Insider Advantage проводился с 15 по 17 августа. Погрешность составила 3,09 процентных пункта.

По данным исследовательской службы YouGov, которые были опубликованы в середине июля, только 41% опрошенных поддерживал деятельность президента США, в то время как около 55% американцев не одобряли ее.

Источник: ТАСС