Экстрадирован гражданин Таджикистана, находившийся в международном розыске

Гражданин Таджикистана, разыскиваемый по линии Интерпола, был задержан на территории Азербайджана и передан таджикской стороне. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики.

Согласно официальной информации, речь идёт о Хокимджоне Имомджоновиче Ибронове, 1983 года рождения. Он находился в международном розыске по обвинению в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере, выдвинутому правоохранительными органами Таджикистана.

Ибронов был арестован на территории Азербайджана в мае 2025 года. После проведения необходимых юридических процедур он был экстрадирован на родину. Передача обвиняемого компетентным органам Таджикистана состоялась под конвоем специализированного подразделения Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.

Источник: Report

Джамиля Суджадинова