​​​​​​​Конкурс «Евровидение» обновил логотип к 70-летию – ВИДЕО

Международный песенный конкурсе «Евровидение» представил новый стиль к 70-летнему юбилею конкурса.

С сегодняшнего дня «Евровидение» начинает отсчёт к своему 70-летию - в 2026 году крупнейший музыкальный конкурс Европы пройдёт в Австрии. В честь юбилея организаторы представили обновлённый фирменный стиль конкурса и логотип, сообщает 1news.az со ссылкой на Eurovision.tv.

Главный символ - узнаваемое «сердце Евровидения» - получил новый дизайн и 3D-версию под названием Chameleon Heart. Этот знак сможет отражать культурные особенности принимающей страны, индивидуальность исполнителей и темы конкурса.

К юбилейному логотипу добавлен элемент «70th Heart», состоящий из 70 слоёв - по одному за каждый год истории «Евровидения».

По словам директора конкурса Мартина Грина, обновлённый стиль объединит все проекты под брендом ESC и сделает его ещё более узнаваемым в цифровой среде.