Украина может продолжить импорт газа из Азербайджана, заявили в Киеве

Пилотный проект по поставкам газа из Азербайджана в Украину по Трансбалканскому коридору уже завершен. Сейчас идет работа над подготовкой контракта для продолжения таких поставок.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

«Мы сейчас ведем переговоры. Азербайджан заинтересован в этом. Если контракт заключить, то продолжим (поставки еще в 2025 году - ред.)», - сказала Гринчук.

Она также отметила, что существуют военные риски, поскольку в последнее время россияне активизировали атаки на газовую инфраструктуру, которая обеспечивает импортные операции.

В мае стало известно, что Украина сможет получать большие объемы газа по новому маршруту. Это стало возможным после того, как Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), упростила процедуру транспортировки газа через Трансбалканский коридор.

В июле НАК "Нафтогаз Украины" заключила первое соглашение о закупке азербайджанского газа с компанией SOCAR.

Речь идет о небольших объемах газа, но, как отмечают в Нафтогазе, это является стратегическим шагом для дальнейшего расширения сотрудничества.

Тестовую поставку газа осуществляют по Трансбалканскому коридору по маршруту Болгария - Румыния - украинская граница.

По словам экспертов, азербайджанский газ, который импортируется по этому коридору, существенно не повлияет на подготовку Украины к зиме, но может усилить энергобезопасность страны в перспективе.

Источник: РБК-Украина