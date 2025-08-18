Спикер Верховной Рады осудил удар России по объектам SOCAR в Украине

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук провел телефонный разговор со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, о чем сообщил на своей странице в социальной сети Х.

«Я глубоко признателен за слова солидарности и поддержки, высказанные моим коллегой в ходе нашей беседы. Мы обменялись мнениями по ключевым международным событиям, в частности, по поводу подписания в Вашингтоне Совместной декларации между Азербайджаном, США и Арменией. Это важный шаг на пути к прочному миру на Южном Кавказе. Украина поддерживает инициативы, основанные на принципах Устава ООН, международного права, суверенитета и территориальной целостности государств», - заявил Стефанчук.

Он подчеркнул, что любые решения по Украине, принятые без участия Украины, являются решениями, направленными против мира: «Недопустимо обсуждать будущее европейского государства без Европы и самой Украины. Наша позиция остается четкой: Россия должна прекратить убийства и согласиться на прекращение огня».

«Я также выразил солидарность Украины с Азербайджаном в связи с репрессиями против азербайджанцев в России и нападениями на объекты SOCAR в Украине. Эти действия являются частью более широкой цепи агрессии, которую мы решительно осуждаем», - подчеркнул спикер украинского парламента.

Он пригласил С.Гафарову посетить Украину с официальным визитом и принять участие в Четвёртом парламентском саммите Крымской платформы, который состоится 23–24 ноября в Стокгольме.

«Я также признателен за приглашение посетить Баку для активизации межпарламентского диалога между нашими столицами.

Украина и Азербайджан продолжат развивать политический диалог и сотрудничество на межпарламентском уровне», - заключил Стефанчук.