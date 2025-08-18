Пашинян назвал парафирование в США договора с Азербайджаном поворотным моментом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал парафирование в США мирного договора с Азербайджаном поворотным моментом.

Как сообщает Report, об этом армянский лидер заявил в своем обращении к народу.

Пашинян напомнил, что по итогам трехстороннего саммита в Вашингтоне 8 августа Азербайджан и Армения подписали два важных документа – во-первых парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений, во-вторых приняли совместную декларацию.

"Между Республикой Армения и Республикой Азербайджан установился мир, дорогие люди. С 8 августа мы живем в другом Южном Кавказе, в Новой Армении", - заявил Пашинян.

Пашинян подчеркнул, что достигнутые договоренности открывают путь к закрытию страницы вражды между двумя народами. Мы окончательно отвергли и исключили войну как инструмент, а это означает начало нового этапа, добавил он.