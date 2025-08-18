Глава МИД Украины заявил о намеренности удара РФ по объекту SOCAR в Одессе - ФОТО
Умышленные удары России по азербайджанской нефтяной инфраструктуре в Украине показывают важность нового уровня сотрудничества между Киевом и Баку.
Об этом на своей странице в социальной сети Х написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
«Сегодня ночью российские войска нанесли удар по нефтяным терминалам SOCAR в Одесской области. Это уже второй российский удар по азербайджанской государственной компании за последние недели. Москва делает это намеренно, действуя против интересов Азербайджана.
Это в очередной раз демонстрирует важность нового уровня сотрудничества между Украиной и Азербайджаном, а также необходимость адекватного дипломатического и правового реагирования на подобные нападения», - подчеркнул глава украинского МИД.
This night, Russians struck SOCAR oil terminals in the Odesa region. Second Russian strike on the Azerbaijani state company in recent weeks.
Moscow does this on purpose, acting against Azerbaijan’s interests.
This once again demonstrates the importance of the new level of… pic.twitter.com/Y9weMAPR31 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 18, 2025