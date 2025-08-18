Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Израиля - ФОТО

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Израиля в Азербайджане Ронена Крауса.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, отметив, что связи между двумя странами из года в год расширяются в различных областях, глава государства выразил удовлетворение уровнем сотрудничества и уверенность в том, что дружеские отношения между Азербайджаном и Израилем будут и впредь углубляться во многих направлениях. Президент Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время имеются широкие возможности для развития азербайджано-израильского сотрудничества.

Глава государства отметил, что посол прибыл в Азербайджан в исторический момент – в период, когда при поддержке США были достигнуты успехи по мирной повестке с Арменией, и отметил, что это важно для обеспечения мира и безопасности в регионе, а также для прекращения конфликта. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что всё это открывает новые возможности для Азербайджана и всего Южно-Кавказского региона в плане различных взаимосвязей.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что израильские компании и впредь будут активно работать в Азербайджане.

В свою очередь посол подчеркнул, что рад вновь приехать в Баку. Он с удовлетворением вспомнил свою дипломатическую деятельность в Азербайджане в 2010–2015 годах.

Отметив, что израильско-азербайджанские отношения носят поистине стратегический характер, Ронен Крауз отметил, что между лидерами и народами двух стран существуют поистине дружеские отношения.

Посол выразил благодарность за заботу и внимание, проявляемые к еврейской общине Азербайджана, подчеркнув, что неоднократно посещал Красную Слободу в Губе и знаком с условиями, созданными там для еврейской общины.