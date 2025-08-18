​​​​​​​На Ясамале задержаны наркокурьеры: изъято 27 кг наркотиков – ФОТО-ВИДЕО

В ходе оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками 29-го отделения полиции Ясамальского РУП, были задержаны 64-летний ранее судимый Ильхам Гулиев и 33-летний Илькин Багиев. При осмотре их автомобиля было обнаружено 18 упаковок с марихуаной, общий вес которых составил 11 килограммов 465 граммов.

Был также задержан 36-летний ранее судимый Ризван Абиев, подозреваемый в участии в незаконной торговле наркотиками. При обыске у него изъято 5 килограммов 376 граммов марихуаны, 3 килограмма 200 граммов опия, а также банковские карты, которые он, по данным следствия, использовал для онлайн-продажи наркотических веществ.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о задержании 31-летнего Юсифа Алиева и его 33-летнего брата Илькина, которые также были причастны к этой сети.

Как установлено в ходе следствия, все задержанные поддерживали преступные связи с гражданами Ирана и были вовлечены в деятельность по курьерской доставке наркотиков на территории Азербайджана.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Джамиля Суджадинова