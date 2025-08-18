 Пашинян: В результате Вашингтонских соглашений Армения выходит из изоляции | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Пашинян: В результате Вашингтонских соглашений Армения выходит из изоляции

First News Media18:37 - Сегодня
Пашинян: В результате Вашингтонских соглашений Армения выходит из изоляции

В результате Вашингтонских соглашений Армения после более чем 30-летней блокады выходит из изоляции. Это результат, который еще недавно считался невозможным.

Как сообщает Report, об этом армянский лидер заявил в своем обращении к народу.

"Открываются пути между Арменией и Азербайджаном. Это значит, что восстановление и строительство транспортных коммуникаций должно сопровождаться процессами уточнения, разграничения и согласования границ", - сказал политик.

По словам Пашиняна, Армения выражает готовность к упрощению процедур пересечения границы.

Это тот вопрос, который должен решаться в первую очередь. Возникает ли у нас в связи с этим новая тревога? Однозначно — нет. Потому что в третьем пункте Вашингтонской декларации закреплен принцип взаимности, и это является гарантией того, что Республика Азербайджан будет действовать по тем же правилам, что и Республика Армения", - сказал он.

Поделиться:
113

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Словакии в ...

Политика

Пашинян: Только закрытие вопроса Карабаха сделало возможным мир с Азербайджаном

Политика

Пашинян назвал парафирование в США договора с Азербайджаном поворотным моментом

Общество

Снимавшие неэтичные видео на Аллее шехидов иностранцы арестованы на три месяца

Политика

Пашинян: Вашингтонские соглашения - безусловный успех как для Армении, так и для Азербайджана

Пашинян: Армения и Азербайджан решили вопрос территориальной целостности, конспирологические теории рухнули

Пашинян: Только закрытие вопроса Карабаха сделало возможным мир с Азербайджаном

Пашинян: В результате Вашингтонских соглашений Армения выходит из изоляции

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Опубликован меморандум о приостановке действия 907-й поправки против Азербайджана

В Швейцарии отклонен проект антиазербайджанской резолюции, выдвинутой проармянскими парламентариями

МВД Азербайджана отказалось от участия в заседании Совета министров внутренних дел СНГ

Трамп выдвинут на Нобелевскую премию мира: в числе поддержавших кандидатуру - Ильхам Алиев

Последние новости

Пашинян: Вашингтонские соглашения - безусловный успех как для Армении, так и для Азербайджана

Сегодня, 18:51

Пашинян: Армения и Азербайджан решили вопрос территориальной целостности, конспирологические теории рухнули

Сегодня, 18:39

Пашинян: Только закрытие вопроса Карабаха сделало возможным мир с Азербайджаном

Сегодня, 18:38

Пашинян: В результате Вашингтонских соглашений Армения выходит из изоляции

Сегодня, 18:37

Пашинян: В нормализации отношений с Азербайджаном неоценимую роль сыграл Трамп

Сегодня, 18:35

Пашинян назвал парафирование в США договора с Азербайджаном поворотным моментом

Сегодня, 18:34

Снимавшие неэтичные видео на Аллее шехидов иностранцы арестованы на три месяца

Сегодня, 18:20

Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Словакии в Азербайджане

Сегодня, 18:05

В этой части Баку на 10 дней будет полностью ограничено движение транспорта

Сегодня, 17:42

Экстрадирован гражданин Таджикистана, находившийся в международном розыске

Сегодня, 17:37

Украина может продолжить импорт газа из Азербайджана, заявили в Киеве

Сегодня, 17:11

​​​​​​​На Ясамале задержаны наркокурьеры: изъято 27 кг наркотиков – ФОТО-ВИДЕО

Сегодня, 17:02

Глава МИД Украины заявил о намеренности удара РФ по объекту SOCAR в Одессе - ФОТО

Сегодня, 17:00

Гнев народа и реакция государства: наказание за шутовские выходки на Аллее шехидов как урок для туристов-нарушителей - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:57

Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Израиля - ФОТО

Сегодня, 16:50

Без вести пропал 51-летний житель Баку

Сегодня, 16:35

Масуд Пезешкиан прибыл в Армению с официальным визитом

Сегодня, 16:20

Спикер Верховной Рады осудил удар России по объектам SOCAR в Украине

Сегодня, 16:12

Insider Advantage: рейтинг Трампа резко вырос после саммита на Аляске

Сегодня, 16:00

Азербайджанская дзюдоистка завоевала бронзу на Кубке Испании

Сегодня, 15:45
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06