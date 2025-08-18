Без вести пропал 51-летний житель Баку

Житель Насиминского района, 51-летний Ильхам Сафаров, вышел из дома в неизвестном направлении и больше не вернулся.

Приметы И.Сафарова: рост 161 см, худощавого телосложения - на момент выхода из дома был одет в спортивные брюки тёмно-серого цвета и светло-серую спортивную футболку, сообщает 1news.az со ссылкой на МВД.

Сообщается, что он страдает психоневрологическими заболеваниями.

«Всех, кто видел этого человека или располагает какой-либо информацией о нём, просят сообщить на номер 102, на официальные страницы в социальных сетях, а также позвонить в Насиминское районное управление полиции по городским номерам (012) 441-23-80, (012) 440-02-02 или по мобильному номеру (050) 339-03-33», - отмечают в МВД.