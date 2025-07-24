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Поставки азербайджанского природного газа в Сирию запланированы на 1 августа, сообщают в Турции

First News Media14:10 - Сегодня
Поставки азербайджанского природного газа в Сирию запланированы на 1 августа, сообщают в Турции

Поставки азербайджанского природного газа в Сирию планируется начать с 1 августа, сообщают турецкие СМИ.

Первоначально планируется поставлять в Сирию 1,2 млрд кубометров газа в год. Газ будет транспортироваться по трубопроводу Килис через территорию Турции, и использоваться для выработки электроэнергии на парогазовых электростанциях в Алеппо и Хомсе. Проектная мощность составит около 1200–1300 мегаватт.

«Проект направлен как на восстановление разрушающейся энергетической инфраструктуры Сирии, так и на реализацию цели Турции стать региональным энергетическим хабом», - пишут турецкие издания.

Подписание меморандума о взаимопонимании между SOCAR и сирийской стороной на прошлой неделе завершило подготовку к поставке природного газа. С турецкой стороны трубопровод продлен от Килиса до границы с Сирией. С сирийской стороны завершены технические подключения газопровода. Компании BOTAŞ и SOCAR проводят заключительные испытания и проверки, чтобы начать подачу природного газа 1 августа, отмечают турецкие издания.

Энергетический проект предлагает не только технические, но и политические и экономические выгоды. Цель проекта - укрепить безопасность вдоль границы и оживить экономическую динамику региона посредством инвестиций в инфраструктуру и производство электроэнергии. Кроме того, согласно информации Yeni Şafak, партнерство между BOTAŞ и SOCAR планирует инвестиции в разведку, добычу нефти и природного газа, а также в нефтехимическую промышленность на месторождениях на северо-востоке Сирии: «С инвестициями в размере около $400–600 млн Азербайджан окажет техническую поддержку модернизации изношенной энергетической инфраструктуры Сирии».

Источник: Yeni Şafak

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