 Итальянский телеканал RAI выпустил репортаж о космической и инновационной экосистеме Азербайджана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Итальянский телеканал RAI выпустил репортаж о космической и инновационной экосистеме Азербайджана

First News Media16:20 - Сегодня
Итальянский телеканал RAI выпустил репортаж о космической и инновационной экосистеме Азербайджана

Итальянский телеканал RAI выпустил репортаж о достижениях Азербайджана в области космоса и инновационной экосистемы.

Как передает АЗЕРТАДЖ, командированная в нашу страну журналистка телеканала Барбара Карфанья рассказывает, что Азербайджан является технологически развитой страной. Эта богатая природными ресурсами страна выстроила свое независимое цифровое будущее и технологический суверенитет. Подчеркивается, что Азербайджан играет важную роль в развитии космической промышленности, спутники различного назначения, которые он выводит на орбиту, вносят вклад в обеспечение информационной безопасности республики, а также устраняют ее зависимость от иностранных партнеров в области телекоммуникаций. Азербайджан имеет свою орбитальную позицию в космосе и приобрел уникальный космический ресурс.

В репортаже приводятся комментарии заместителя министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддина Асадова, временно исполняющего обязанности председателя правления Азеркосмоса Дуная Бадирханова, заместителя председателя Агентства инноваций и цифрового развития Рашада Халыгова и начальника департамента инновационной экосистемы агентства Евгении Бикмурзиной.

Сообщается, что Азеркосмос – первый спутниковый оператор в регионе, предоставляющий через свои спутники услуги телекоммуникаций и зондирования Земли. Азербайджан играет важную роль в развитии инновационной космической экосистемы, совершенствует свою деятельность, предоставляя новые услуги и решения.

При этом отмечается, что Агентство инноваций и цифрового развития оказывает помощь отечественным предпринимателям в приобретении современных технологий и технологического оборудования. Агентство поддерживает инновационные научные исследования, стимулирует инновационные проекты, в том числе стартапы, финансирует их за счет грантов, льготных кредитов и венчуров.

Поделиться:
132

Актуально

Повестка Президента

Формат будущего: Баку, Ашхабад и Ташкент строят новую ось сотрудничества

Политика

Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили актуальные вопросы двусторонней и ...

Общество

Воскресенье обещает быть жарким

Xроника

Валентина Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения

Политика

Итальянский телеканал RAI выпустил репортаж о космической и инновационной экосистеме Азербайджана

Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки

Представитель ИСЕСКО: Азербайджан демонстрирует миру пример сохранения, пропаганды и развития мультикультурных ценностей

Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан создадут совместные предприятия для расширения торгово-экономического сотрудничества

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения

Председательствующая в ОБСЕ Финляндия начала процесс по Минской группе

Президент: Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан занимают важную геостратегическую позицию, соединяя Восток с Западом, Север с Югом

Зеленский о российской атаке на азербайджанскую нефтебазу: Это удар по нашим отношениям и по энергетической независимости - ВИДЕО

Последние новости

Азербайджанский борец: Горжусь победой над армянским соперником

Сегодня, 16:40

Итальянский телеканал RAI выпустил репортаж о космической и инновационной экосистеме Азербайджана

Сегодня, 16:20

Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки

Сегодня, 16:00

Архиепископ Аляски извинился за встречу с Путиным

Сегодня, 15:50

В поселке Сарай полностью сгорел частный дом

Сегодня, 15:35

В стамбульском отеле нашли мертвыми двух голландских подростков

Сегодня, 15:30

Представитель ИСЕСКО: Азербайджан демонстрирует миру пример сохранения, пропаганды и развития мультикультурных ценностей

Сегодня, 15:20

В Ясамальском районе убита женщина - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:00

Зеленский: Украина не отдаст свою землю России

Сегодня, 14:30

Цена слов: Маркаряну светит пять лет тюрьмы за оправдание нацистской идеологии

Сегодня, 14:20

Формат будущего: Баку, Ашхабад и Ташкент строят новую ось сотрудничества

Сегодня, 14:10

Пашинян назвал «карабахское движение» угрозой для Армении

Сегодня, 14:02

В Куре выявлен факт массовой гибели рыб, ведется расследование

Сегодня, 13:50

Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан создадут совместные предприятия для расширения торгово-экономического сотрудничества

Сегодня, 13:30

Воскресенье обещает быть жарким

Сегодня, 13:10

Все три выпускника школы села Сус Лачинского района поступили в вузы

Сегодня, 12:45

Глава Минтранса Турции: Зангезурский коридор представляет особую значимость для региона

Сегодня, 12:30

В части Баку будут введены временные ограничения на движение транспорта

Сегодня, 12:10

Зеленский готов обсуждать тему территорий только с Путиным - МИД Украина

Сегодня, 11:52

Валентина Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения

Сегодня, 11:28
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06