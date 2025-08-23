Итальянский телеканал RAI выпустил репортаж о космической и инновационной экосистеме Азербайджана

Итальянский телеканал RAI выпустил репортаж о достижениях Азербайджана в области космоса и инновационной экосистемы.

Как передает АЗЕРТАДЖ, командированная в нашу страну журналистка телеканала Барбара Карфанья рассказывает, что Азербайджан является технологически развитой страной. Эта богатая природными ресурсами страна выстроила свое независимое цифровое будущее и технологический суверенитет. Подчеркивается, что Азербайджан играет важную роль в развитии космической промышленности, спутники различного назначения, которые он выводит на орбиту, вносят вклад в обеспечение информационной безопасности республики, а также устраняют ее зависимость от иностранных партнеров в области телекоммуникаций. Азербайджан имеет свою орбитальную позицию в космосе и приобрел уникальный космический ресурс.

В репортаже приводятся комментарии заместителя министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддина Асадова, временно исполняющего обязанности председателя правления Азеркосмоса Дуная Бадирханова, заместителя председателя Агентства инноваций и цифрового развития Рашада Халыгова и начальника департамента инновационной экосистемы агентства Евгении Бикмурзиной.

Сообщается, что Азеркосмос – первый спутниковый оператор в регионе, предоставляющий через свои спутники услуги телекоммуникаций и зондирования Земли. Азербайджан играет важную роль в развитии инновационной космической экосистемы, совершенствует свою деятельность, предоставляя новые услуги и решения.

При этом отмечается, что Агентство инноваций и цифрового развития оказывает помощь отечественным предпринимателям в приобретении современных технологий и технологического оборудования. Агентство поддерживает инновационные научные исследования, стимулирует инновационные проекты, в том числе стартапы, финансирует их за счет грантов, льготных кредитов и венчуров.